استياء بين مرضى فيرس “سى” لعدم توافر جهاز “الفيبرو سكان” للأشعة بحميات دمياط

سادت حالة من الاستياء بين مرضى فيرس”سى” المتقدمون للحصول على علاج سوفالدى من عدم توافر جهاز أشعة الفيبروسكان لعمل الأشعة المطلوبة لاستكمال الأوراق.

وأضافوا أن مركز دمياط المخصص لاستقبال الأوراق من المرضى بمستشفى حميات دمياط يستقبل مرضى محافظات “دمياط- بور سعيد- الاسماعليه- السويس- وجنوب سيناء- شمال سيناء ” .

وأكدوا أن الأماكن المخصصة لعمل الأشاعات المطلوبة هي مستشفى حميات شبين الكوم ومركز الكبد بشبين الكوم ومعهد الأمراض المتوطنة بالقصر العيني ومركز فيروسات الكبد القصر العيني ومستشفى كوبري القبة العسكري .