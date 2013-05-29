حذف الأقصر من برامج وكالات السياحة العالمية لمدة عام

«عجمى»: الكساد يطرد 80% من العاملين بالقطاع فى الصعيد.. و«غنيم»: السياحة تنهار

كتب : عبده أبوغنيمة منذ 37 دقيقة

قال ثروت عجمى، رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد، إن وكالات سياحة إنجليزية وألمانية ونمساوية وسويدية حذفت مدينة الأقصر من برامجها السياحية لمدة عام، كفترة إعادة تقييم؛ بسبب استمرار الفوضى الأمنية واحتجاز واختطاف السياح وغلق المواقع الأثرية، موضحاً أن نسب الاشغال حالياً فى فنادق الأقصر تبلغ نحو 8% فقط.

وأضاف «عجمى» لـ«الوطن» أن الشركات الكبرى ألغت رحلات الطيران الـ«شارتر» إلى الأقصر بداية من مايو الجارى، لتراجع نسب الطلب على مصر من قبل سياح العالم، وكشف عن أن 80% من العاملين بالسياحة فى الصعيد جرى تسريحهم بسبب الكساد، مؤكداً أن بعض وكالات السياحة العالمية صنفت السفر إلى مصر تحت بند «سياحة المغامرات».

وأوضح على غنيم، عضو اتحاد الغرف السياحية، أن الوفد المصرى الذى شارك بمعرض «إيميكس» الدولى لسياحة الحوافز والمعارض والمؤتمرات فى ألمانيا الأسبوع الماضى، عاد دون إبرام أى تعاقدات جديدة بسبب الأوضاع الأمنية السيئة بمصر وتخوف السياح من وجود تهديدات أمنية.

وأضاف: «رغم جودة الجناح المصرى بالمعرض إلا أن جميع الوكلاء السياحيين عزفوا عن الاقتراب منه»، مشيراً إلى أن السياحة المصرية فى طريقها للانهيار، نتيجة تراجع الحركة السياحية الوافدة فضلاً عن الأعباء التى يتحملها المستثمرون، نتيجة تشغيل مشروعاتهم فى مثل تلك الظروف واستمرار دفع الضرائب والتأمينات وأجور العمال. وقال إن استمرار انقطاع التيار الكهربائى بالمدن السياحية تسبب فى عزوف السياح عن السفر لمصر خلال فصل الصيف.