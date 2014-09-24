«الصحة» تطالب بضبط وتحريز دواء لعلاج سوء الهضم والقئ

طالبت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، الأربعاء، بضبط وتحريز الموجود بالسوق المحلي والوحدات الحكومية والصيدليات الخاصة من مستحضر «موتينورم» بجميع تشغيلاته، والمُستخدم لعلاج سوء الهضم وحالات القىء وحرقان المعدة وارتجاع المرىء لدى الأطفال والكبار، وذلك بناءً على طلب شركة «جالاكسي سميث» البريطانية، منتجة الدواء.

وكانت هيئة الدواء الفرنسية والوكالة الأوروبية للأدوية، أصدرتا بيان بخطورة مستحضر «موتينورم» بأصنافه كدواء شراب أو لبوس «لخطورته على الأطفال حديثى الولادة ومرضى القلب».

وأصدرت إدارة الشؤون الصيدلية المنشور الدوري رقم 91، وعممته على المستشفيات والمخازن الحكومية لاتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية الخاصة بالدواء لخطورته على صحة المرضى والأطفال.

وطالب المنشور، الصيدليات الحكومية والخاصة، بتسليم الأحراز لمندوبي الشركة بعد أخذ التعهد اللازم لعدم فض الأحكام إلا في وجود مفتش الصيادلة، على أن يتم موافاة وزارة الصحة من قِبل الشركات بالكميات التي تم تحريزها.

وأكدت الإدارة أنها أرسلت المنشور للشركة المنتجة وشركات التوزيع لاتخاذ اللازم نحو سحب المستحضر وتجميد الأرصدة الموجودة لديهم وارجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركات بجميع محافظات الجمهورية، موضحةً أنه تم ابلاغ شركات التوزيع بأن إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات المتبعة نحو المخالف.

في سياق متصل، حذرت اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين في شكوى أرسلتها، الثلاثاء، للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مرضى الفشل الكبدي المتوسط والحاد، والمرضى المصابون باضطرابات في ضربات القلب أو لديهم قصور في القلب من تناول هذا الدواء، مشيرةً إلى أن هيئة الدواء الفرنسية والوكالة الأوروبية للأدوية سحبتا الأدوية التي تحتوى على جرعات «20 مجم» فأكثر من هذا المستحضر.