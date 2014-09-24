أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وزير الإسكان يتفقد محطة مياه إمبابة

  • مصر
  • 9
Google+ Print

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء، محطة مياه إمبابة، للوقوف على مدى جودة المياه المنتجة من المحطة، ومطابقتها للمواصفات القياسية، والتأكد من إنتاج المياه بكامل طاقتها، بعد شكوى بعض المواطنين من ضعف المياه فى المناطق التى تخدمها المحطة.

وتفقد الوزير معامل المياه بالمحطة لقياس مدى جودتها، ومآخذ المحطة، والأحواض المختلفة، للتأكد من إنتاج المحطة بكامل طاقتها، وعدم وجود مشاكل بها.

وقال «مدبولي» إن المحطة تعمل بطاقة تصل إلى 1.3 مليون متر مكعب فى اليوم، وتخدم مناطق شمال الجيزة، وبعض مناطق الهرم والمريوطية، مشددًا على العاملين بالمحطة بعدم التخاذل سواء فى إنتاج المياه للمواطنين، أوأخذ عينات المياه كل نصف ساعة.

من جهتها، أكدت المسؤولة عن المعامل بالمحطة، أنها تحصل على عينة كل ساعتين، وبدأت أخذ عينة كل نصف ساعة للتأكد من جودة المياه المنتجة للمواطنين.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية