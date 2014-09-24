وزير الإسكان يتفقد محطة مياه إمبابة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء، محطة مياه إمبابة، للوقوف على مدى جودة المياه المنتجة من المحطة، ومطابقتها للمواصفات القياسية، والتأكد من إنتاج المياه بكامل طاقتها، بعد شكوى بعض المواطنين من ضعف المياه فى المناطق التى تخدمها المحطة.

وتفقد الوزير معامل المياه بالمحطة لقياس مدى جودتها، ومآخذ المحطة، والأحواض المختلفة، للتأكد من إنتاج المحطة بكامل طاقتها، وعدم وجود مشاكل بها.

وقال «مدبولي» إن المحطة تعمل بطاقة تصل إلى 1.3 مليون متر مكعب فى اليوم، وتخدم مناطق شمال الجيزة، وبعض مناطق الهرم والمريوطية، مشددًا على العاملين بالمحطة بعدم التخاذل سواء فى إنتاج المياه للمواطنين، أوأخذ عينات المياه كل نصف ساعة.

من جهتها، أكدت المسؤولة عن المعامل بالمحطة، أنها تحصل على عينة كل ساعتين، وبدأت أخذ عينة كل نصف ساعة للتأكد من جودة المياه المنتجة للمواطنين.