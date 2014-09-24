جالاكسي يطلب التعاقد مع ' نجم الفريق ' بيرلو

تقدم لوس أنجلوس جالاكسي بطلب لضم نجم وسط منتخب إيطاليا ونادي يوفنتوس أندريا بيرلو، على أن يحدث ذلك في شهر يناير المقبل.

بيرلو صاحب الـ35 عاما، يغيب حاليا عن مباريات يوفنتوس بسبب إصابة في الكاحل تبعده عن الملاعب لمدة شهر، انقضى أغلبه.

وذكرت شبكة ESPN اليوم الأربعاء، أن لوس أنجلوس جالاكسي بدأ مفاوضات التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية.

لوس أنجلوس جالاكسي يبحث عن "نجم جديد" يقود الفريق، بعد اعتزال لاندون دونافان، وقد وجد ضالته في بيرلو.

ووصف "نجم الفريق" له معنى مهم، وهو أن لوس أنجلوس يستطيع أن يمنح بيرلو عقدا أعلى من السقف المسموح به من جانب الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.

ويعرض النادي الأمريكي 3.5 مليون يورو كراتب سنوي على اللاعب الذي فاز بكأس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا، وارتدى قمصان إنتر وميلان ويوفنتوس.