ضبط مسجل خطر بحوزته 350 قطعة حشيش بالمنيا

تمكن ضباط وحدة مباحث سمالوط من ضبط 350 قطعة حشيش بحوزة مسجل خطر.

تلقي اللواء اسامة متولي مدير امن المنيا اخطارا من اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث سمالوط مفادها قيام المدعو محمد ن ع 37سنة مسجل شقي خطر فئة ا بالاتجار في المواد المخدرة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي مكون من الرائد احمد صديق معاون أول مباحث سمالوط والنقباء حازم الحيني ومحمد ابو الفضل ومصطفي خالد والحسيني الشاروني وبالإنتقال للقبض علي المتهم قام بمقاومة الشرطة اثناء عملية القبض عليه.

تم ضبط المتهم وبحوزته 350 قطعة حشيش ومبلغ مالي 15.500 جنيه متحصلات بيع وهاتف محمول، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة .