جنايات سوهاج تبرىء متهم من الاتجار فى المخدرات لسبق الضبط عن إذن النيابة‎

​​​​قررت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشارعبد النبى كامل فى القضية رقم 2689 لسنة 2014 دائرة قسم اول سوهاج ببراءة المتهم شريف – م – ب عاطل بعد اتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم وذلك لتنفيذ اجراءات الضبط قبل استخراج اذن النيابة.

بدأت الواقعة عندما وردت المعلومات لضباط مباحث قسم أول سوهاج، عن قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم، وترويج بضاعته، وبيعها للمدمنين.

وبعد التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم متلبسا، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى من متحصلات البيع، وتوالت التحقيقات.