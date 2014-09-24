أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

جنايات سوهاج تبرىء متهم من الاتجار فى المخدرات لسبق الضبط عن إذن النيابة‎

Google+ Print
جنايات سوهاج تبرىء متهم من الاتجار فى المخدرات لسبق الضبط عن إذن النيابة‎ جنايات سوهاج تبرىء متهم من الاتجار فى المخدرات لسبق الضبط عن إذن النيابة‎

محكمة جنايات سوهاج

​​​​قررت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشارعبد النبى كامل فى القضية رقم 2689 لسنة 2014 دائرة قسم اول سوهاج ببراءة المتهم شريف – م – ب عاطل بعد اتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم وذلك لتنفيذ اجراءات الضبط قبل استخراج اذن النيابة.

بدأت الواقعة عندما وردت المعلومات لضباط مباحث قسم أول سوهاج، عن قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم، وترويج بضاعته، وبيعها للمدمنين.

وبعد التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم متلبسا، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى من متحصلات البيع، وتوالت التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا