6 خطوات للحصول على عيون معدنية

تتميز العيون المعدنية بأناقتها الخاصة، فهي عيون جريئة وجدية وساحرة في نفس الوقت، كما أن إطلالة اللون المعدني اللامعة دائماً تضفي المزيد من الجاذبية إلى العينين.

ولتتألقي بإطلالة معدنية رقيقة وبسيطة تتناسب مع أيام العمل أو الدراسة ما عليك سوى القيام بست خطوات سريعة، وهي:

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-الخطوة 1: ضعي طبقة من كريم الـ "BB" على كامل بشرتك، فأيام العمل والدراسة لن تحتاج منك إلى تطبيق كريم الأساس بشكل يومي.

-الخطوة 2: اهتمي باستخدام كريم إخفاء العيوب لضمان إعداد عينيك لبريق الظلال المعدنية.

-الخطوة 3: ابدئي بتطبيق الظلال بلون الفولاذ الفضي على جفنك العلوي بداية من تجعيد عينيك الداخلي "مدمع العين" إلى الزاوية الخارجية للعين مع خلق سحبة بسيطة من الظل إلى خارج العين.

-الخطوة 4: استخدمي قلم الكحل الأسود الفحمي بخط رفيع على جفنك العلوي والسفلي كذلك.

-الخطوة 5: قومي بوضع طبقة خفيفة من زيت الوجه للحصول على المظهر المعدني اللامع.

-الخطوة 6: وأخيراً عليك بمزج الزيت باستخدام أصبعك على منتصف الجفن العلوي والزاوية الخارجية للعين فقط مع ترك الشفاه شاحبة وخالية من أحمر الشفاه.

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