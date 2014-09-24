إحباط تهريب طائرة ونظارة تجسس داخل طرد بمطار القاهرة

تمكنت جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء من ضبط طائرة صغيرة ونظارة مزودة بكاميرا فيديو محظور دخولهما البلاد لامكانية استخدامهما في أغرض التجسس داخل طردين قادمين من الصين لصالح شخصين.

وذكرت مصادر جمركية أثناء إنهاء إجراءات الإفراج عن طردين قادمين من الصين، حيث اشتبه مدير الجمرك فى محتوياتهما وبفتحهما تبين وجود طائرة هليكوبتر صغير الحجم، وتعد أصغر طائرة يمكن استخدامها في أغراض التجسس، كما عثر في الطرد الثاني على نظارة مزودة بكاميرا فيديو، ويمكن استخدامها أيضًا لنفس الغرض.

تم تحرير محضر ضبط وإرساله للنيابة المختصة واستدعاء أصحاب الطردين لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وتعد المضبوطات من أدوات التجسس المحظور دخولها للبلاد طبقا لقرار الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1988.