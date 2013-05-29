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ضبط مصنوعات "صيني" و"بورسلين" مقلدة بكفر الشيخ

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ضبط مصنوعات "صيني" و"بورسلين" مقلدة بكفر الشيخ ضبط مصنوعات "صيني" و"بورسلين" مقلدة بكفر الشيخ

كتب : كرم القرشى منذ 1 دقيقة

تمكنت مباحث بكفر الشيخ، برئاسة المقدم إسلام البدوي، وعاطف نصر كبير مفتشي مباحث التموين، من ضط صاحب أكبر محل لبيع الأدوات المنزلية بدسوق "أحمد ا.ع."، وفي داخل محله كميات كبيرة من الأدوات الصيني والبورسلين المقلدة والمعروضة للبيع.

وكان سيد فتحي محمود، صاحب مصنع صيني وبورسلين، قد تقدم بشكوى إلى الإدارة العامة لشرطة التموين بقيام أحد المواطنين، من منطقة الهرم بالجيزة بتقليد منتجات مصنعه وطرحها بالأسواق ومنها مدينة دسوق، وعليه تم فحص الشكوى بعد التأكد من صحة البيانات والعلامات التجارية للشركة المتقدمة بالشكوى وتم تقنين إجراءات الضبط، وبمقارنة المنتجات بالمنتج الأصلي للشركة الشاكية، تبين وجود تشابه كبير فى عرض السلع.

وتم ضبط ألفى قطعة صيني من أطقم مائدة السفرة، وقيام المستورد بتقليد منتج الشركة الأصلية بدولة الفلبين، وقام بطرحه بالأسواق، تم التحفظ على الكميات وعرض المتهم على النيابة العامة، وتحرر محضر بالمضبوطات تحت رقم 5121 جنح دسوق.

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