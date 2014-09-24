ضبط 1000 قرص مخدر و264 قرص منشط جنسي بحوزة عاطل بالمنيا

ألقت مباحث المخدرات بالمنيا القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية للاتجار، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أسامة متولى مدير امن المنيا، إخطاراً من مباحث المخدرات، بضبط أسامة . و . ف 40 سنه عاطل ومقيم فى مساكن الشباب دائرة المنيا الجديدة بالتردد على دائرة قسم المنيا الجديدة ، لترويج العقاقير المخدرة على المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء تواجده بقرية صفط اللبن التابعة لمركز المنياه، بحوزته 1000 قرص لعقار التامول المخدر و264 قرصا لعقار فياجرا وهاتف محمول ومبلغ 50 جنيها.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للاقراص المخدرة للاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشته للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامى، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.