أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط 1000 قرص مخدر و264 قرص منشط جنسي بحوزة عاطل بالمنيا

Google+ Print
ضبط 1000 قرص مخدر و264 قرص منشط جنسي بحوزة عاطل بالمنيا ضبط 1000 قرص مخدر و264 قرص منشط جنسي بحوزة عاطل بالمنيا

ألقت مباحث المخدرات بالمنيا القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية للاتجار، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أسامة متولى مدير امن المنيا، إخطاراً من مباحث المخدرات، بضبط أسامة . و . ف 40 سنه عاطل ومقيم فى مساكن الشباب دائرة المنيا الجديدة بالتردد على دائرة قسم المنيا الجديدة ، لترويج العقاقير المخدرة على المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء تواجده بقرية صفط اللبن التابعة لمركز المنياه، بحوزته 1000 قرص لعقار التامول المخدر و264 قرصا لعقار فياجرا وهاتف محمول ومبلغ 50 جنيها.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للاقراص المخدرة للاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشته للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامى، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا