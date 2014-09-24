محافظ القاهرة يأمر بإزالة تعديات على أملاك دولة بالمعصرة

نفذت أجهزة محافظة القاهرة وحى المعصرة، الأربعاء، حملة مكبرة لاستعادة قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 800 م2، تقع بشارع النصر بالمعصرة بجوار سور مترو الانفاق، كان قد تم التعدى عليها من قبل بعض المخالفين ببناء سور من الطوب مزود ببوابة دخول حديدية.

جاء التنفيذ بعد أن لاحظ محافظ القاهرة، جلال مصطفى سعيد، خلال جولته التفقدية بأحياء المنطقة الجنوبية، موقع قطعة الأرض المذكورة، وبالاستفسار عنها تبين أنها قطعة أرض فضاء أملاك دولة تم التعدي عليها وصادر لها قرار إزالة إداري سابق لم يتم تنفيذه.

وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته بسرعة باستدعاء حملة مكبرة مزودة بمجموعة اللوادر والمعدات التابعة للحى وهيئة النظافة، وتابع بنفسه عملية إزالة السور المحاط بقطعة الأرض بشكل نهائى واستردادها والتحفظ عليها لحين استغلالها الاستغلال الأمثل في الخدمات العامة لمنع التعدى عليها مره أخرى، مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من حاول اغتصاب أملاك الدولة بالتعدى عليها ومخالفة القانون وتحويله للنيابة.

وأعلن المحافظ بأنه لا وجود الآن لمبدأ أنصاف الحلول، وأن المواجهة والتصدى بحزم هو النهج الذي تتبعه أجهزة المحافظة ضد من تسول له نفسه سرقة أراضى الدولة والتعدى عليها حفاظاَ على المال العام، مؤكدا أنه ليس هناك أحد فوق القانون.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء ياسين طاهر، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعزالدين محمود يوسف، رئيس حى المعصرة، وعدد من قيادات المحافظة وشرطة المرافق.