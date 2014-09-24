فيديو.. شوبير تعليقا على تظاهر أخيه ضد السيسي: أخويا خاين.. مصر أهم

شن الإعلامي أحمد شوبير، لاعب الأهلى السابق، هجوما على شقيقه محمد شوبير، وقال: «أخويا إخواني خاين ومش فارق معايا طالما بيشتغل ضد مصلحة البلد»، مضيفا: «بيقولولي أخوك بيتظاهر ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قلت لهم مع ألف السلامة، مصر أهم».

وتابع «شوبير» عبر برنامجه الإذاعي «أجمل صباح مع شوبير»، الذي يذاع عبر إذاعة الشباب والرياضة، الأربعاء، ردًا على سؤال أحد المستمعين حول رأيه في مشاركة شقيقه المقيم في أمريكا في تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء مشاركته في قمة المناخ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: «مش فارق معايا أخويا خالص، لأنه إخواني لا تهمه مصلحة مصر، ومش عايز الناس تكلمني كتير في القصة دي»، مضيفا: «أخويا كداب وبيعلم ولاده الكدب، وكل كلام عنه شىء مقزز بالنسبة لي».

كان شقيق شوبير قد قاد تظاهرات المصريين، مساء الأحد، أمام مقر إقامة السيسى في أمريكا رافعًا شارة رابعة حيث اشتهر بقيادته مظاهرات الجالية المصرية بمدينة مانهاتن في نيويورك، خلال العام الماضى.