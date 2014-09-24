ليوناردو دي كابريو يقتحم "Instagram"مع بان كي مون

رغم تأخّر النجم Leonardo DiCaprio كثيراً في إنشاء حسابٍ خاصٍ به على "Instagram"، إلا أنّ الصورة التي افتتح فيها مشواره في عالم مشاركة الصور كانت تستحق كل ذلك التأخير.

فقد أنشأ النجم العالمي صباح الثلاثاء 23 سبتمبر، حساباً خاصاً به على "Instagram" وأطلقه بصورة مع الأمين العام للأمم المتحدة Ban ki Moon، كان قد إلتقطها خلال حضوره فعاليات مؤتمر "الاحتباس الحراري"، الذي ضم العديد من زعماء العالم.

DiCaprio ، الذي حضر المؤتمر بصفته سفير النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، نشر أيضاً صوراً أخرى تستعرض الحضور في المؤتمر، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي Barack Obama.

وفي كلمة له خلال المؤتمر قال DiCaprio: "ألعب في أفلامي أدوار شخصيات خيالية، غالباً ما تحاول حل مشاكلَ وهمية. أعتقد أنّ البشر نظروا لظاهرة الإحتباس الحراري بهذه الطريقة أيضاً".

وتابع: "كأنّنا اتّفقنا على التظاهر بأنّ الإحتباس الحراري ليس حقيقياً، وسيزول بطريقة ما من تلقاء نفسه، لكن أعتقد أنّنا جميعاً نمتلك معلومات أكثر عن هذه الظاهرة الآن".

وأضاف: "كل أسبوع نشاهد دلائلَ جديدة غير قابلة للتجاهل عن الإحتباس الحراري، وبراهيناً على أنّ هذه الظاهرة تتسارع ولا زالت تحدث، وهي ليست مبالغة أو مخاوف، بل حقائق".

وختم الممثل Leonardo DiCaprio كلمته بالقول: "المندوبون الأجلاء، زعماء العالم، أنا أمثّل من أجل كسب الرزق، لكنكم لستم مضطرون لذلك... حان دوركم، الآن يجب أن تستجيبوا لأكبر تحديات البشرية".