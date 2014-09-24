«التميمي»: أحداث اليمن ثورة مضادة تقودها السعودية والإمارات كما فعلا في مصر

اتهم عزام التميمي، مدير معهد الفكر السياسي ببريطانيا، والمقرب من قادة جماعة الإخوان المسلمين، كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالتورط فيما يحدث باليمن، ودعم ما سماها «الثورات المضادة»، بهدف القضاء على ثورات الربيع العربي.

وقال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء، «رأيي أن ما يجري في اليمن اليوم هو ثورة مضادة تقودها السعودية والإمارات، تمامًا كما فعلا في مصر ويحاولان فعله في ليبيا وتونس».

وأضاف «التميمي» أنه على الرغم من أن الحوثيين هم من في الواجهة، إلا أن الذي يشكل العمود الفقري للثورة المضادة محليًا هو على عبدالله صالح و«نظامه البائد»، على حد قوله.