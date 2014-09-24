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«تنفيذي الجيزة» يناقش استعدادات المحافظة لعيد الأضحى

  • مصر
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تتصدر استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال عيد الأضحى والتأكد من توافر السلع التموينية والغذائية بالأسواق العامة والمجمعات الاستهلاكية اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، والمقرر انعقاده، الخميس، برئاسة الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة.

ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع تقارير مديريات الأوقاف والتموين والصحة والطب البيطري والزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة نظافة وتجميل الجيزة مراجعة عمل المرافق العامة وتكثيف حملات مفتشي والطب البيطري على الأسواق لضبط أى لحوم فاسدة وتكثيف حملات النظافة وتشديد الرقابة على الأراضي الزراعية لمنع أى تعديات خلال إجازة العيد.

وقال الدكتور علي عبدالرحمن إن الاجتماع يتناول 22 ملفاً خدمياً يتصدرها المشروع القومي لإسكان الشباب بمدينة 6 أكتوبر ومعدلات التنفيذ، إضافة إلى مشروع إنشاء 3 آلاف وحدة سكنية بأول طريق الفيوم من إجمالي 16 ألف وحدة سكنية وتنفذها القوات المسلحة.

من جانبه، قال محمد الشيخ، السكرتير العام للمحافظة، إن هيئة الأبنية التعليمية ستقدم تقريراً بشأن المدارس الجديدة وخطتها لتخفيض الكثافات العالية داخل مدارس الجيزة عن طريق الإنشاءات الجديدة والتوسعات المستقبلية.

وأشار إلى أنه ستتم متابعة معدلات تنفيذ الخطة الموحدة لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة وخطة الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار وإنجازات وأنشطة الصندوق الإجتماعي للتنمية، وجهود مديرية الزراعة والرى لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل.

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