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أوباما يطالب بالإفراج عن أحمد ماهر خلال كلمته بالأمم المتحدة

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باراك أوباما

باراك أوباما

طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال كلمته أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة بالإفراج عن أحمد ماهر مؤسس 6 ابرهيم ، مشيرا أن المعارضة بالعديد من دول العالم تتعرض لحملات منظمة لتشويه صورتها من قبل الأنظمة الحاكمة.

وقال أوباما أنه من روسيا إلى الصين إلى فنزويلا، نرى حملات لاهوادة فيها لتشويه صورة المعارضة ووصفهم بالمخربين. وفي بلاد مثل أذربيجان فإن قانونها يصعب على منظمات القانون المدني أن تقوم بما يتوجب عليها القيام به، ومن الجزائر إلى ، نرى قوانين لا نهاية لها تقوم بتهديد وإرهاب علني للمجتمع المدني.

وأضاف أوباما “حول العالم نرى رجالًا ونساءًا شجعانًا يمتلكون الشجاعة لرفع أصواتهم للمطالبة بحقوقهم ولكنهم يتم الاعتداء عليهم والتحرش بهم وأحيانا قتلهم.
> ولذلك فنحن نكرم الذين ضحوا بأرواحهم ومن بينهم، إريك ليمبيمبي في الكاميرون، سلوى بوجيجس في ليبيا، شات واتي في كمبوديا، ناتاليا إستيميروفا.
> وندعم المعتقلين حتى هذه اللحظة ، من بينهم، بيريندي بييركلافرمبونيمبا في فنزويلا، وأحمد ماهر في مصر، و لو زياوبز، وناو إهام توهتي في فيتنام والأب لي وغيرهم الكثيرون، والذين يستحقون أن يحصلوا على حريتهم ويتم إطلاق سراحهم.

لافتا أن هذه الحملات المتزايدة على المجتمع المدني هدفها تقويض مفهوم الديمقراطية، وما نحتاجه هو حملة أقوى للدفاع عنها.

جزء من كلمة أوباما من الموقع الرسمي للبيت الأبيض

جزء من كلمة أوباما من الموقع الرسمي للبيت الأبيض

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