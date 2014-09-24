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مقتل وإصابة 90 شخصا في انفجار سيارة مفخخة شرق بغداد

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مقتل وإصابة 90 شخصا في انفجار سيارة مفخخة شرق بغداد مقتل وإصابة 90 شخصا في انفجار سيارة مفخخة شرق بغداد

ارشيفية

لقى 20 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 70 آخرون بجروح متفاوتة في انفجار سيارة مفخخة في مدينة الصدر الواقعة شرق العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) اليوم (الأربعاء) عن مصادر أمنية قولها : “إن السيارة المفخخة كانت متوقفة بالقرب من أحد الأسواق الشعبية المكتظة في مدينة الصدر العراقية”، مشيرة إلى أن المصابين جميعهم في حالة حرجة.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الشرطة العراقية قامت فور وقوع الحادث بإغلاق بعض الطرقات وسط إجراءات أمنية مشددة حول مداخل المدينة.

ويأتي هذا الانفجار في الوقت الذي يشن فيه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية غارات جوية على مواقع التنظيم المعروف باسم “داعش” في العراق

 

أ ش أ

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