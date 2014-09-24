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بدء محاكمة حبارة بـ”مذبحة رفح الثانية” ..ومنع دخول الصحفيين

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بدء محاكمة حبارة بـ”مذبحة رفح الثانية” ..ومنع دخول الصحفيين بدء محاكمة حبارة بـ”مذبحة رفح الثانية” ..ومنع دخول الصحفيين

 

أرشيفية

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد فهمى نظر محاكمة عادل حبارة و34 متهمًا من خلية “الأنصار والمهاجرين” بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”.

وقام أحد القيادت الأمنية المتواجدة امام بوابة قاعة المحكمة بمنع دخول الصحفيين، وذلك بحجة قرار هيئة المحكمة الذى يقضى بحظر التواجد الإعلامى داخل القاعة .

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، والتى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

 

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