ضبط 6 متهمين فى حملة أمنية بالمنوفية

تواصل مديرية أمن المنوفية، حملاتها المكبرة لضبط الخارجين عن القانون لمواجهه كافة الانشطة الاجرامية وتعقب مرتكبيها.

واسفرت حملاتها عن ضبط 6 متهمين فى جناية وهم كريم ملوخية المقيم بمدينة شبين الكوم والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية مخدرات؛ أحمد محسن المقيم بمدينة شبين الكوم والمحكوم عليه بالسجن عام فى قضية مخدرات ؛ حسام عبد الخالق المقيم بمدينة سرس الليان والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية مخدرات ؛ رمضان عبد العزيز المقيم بمدينة اشمون والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى قضية شروع فى قتل وسلاح نارى ؛ محمد رافت المقيم بمدينة اشمون والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى قضية مخدرات ؛ جمال عبد الونيس المقيم بمدينة اشمون والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات فى قضية سلاح ابيض ؛ عاهه ؛ تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المذكورين.