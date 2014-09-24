أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ قنا: مليون و 543 ألف جنية لأعمال التطوير بدشنا

Google+ Print
محافظ قنا: مليون و 543 ألف جنية لأعمال التطوير بدشنا محافظ قنا: مليون و 543 ألف جنية لأعمال التطوير بدشنا

اللواء عبد الحميد الهجان

صرح عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بأنه جارى استكمال العمل بالمرسي النيلي الذي يربط بين مدينتي دشنا، والوقف حيث تم إنهاء 90% من المشروع بإجمالي مبلغ قدره مليون و400 ألف جنيه كما تم تنفيذ 35% من مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى منازل مدينة دشنا.

وأشار الهجان بأنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة بمبنى الوحدة المحلية لمدينة دشنا والتي شملت إنشاء عدد 3 غرف جديدة وتركيب أرضيات وأعمال كهرباء وإصلاح غرف الصرف بالوحدة بتكلفة مالية بلغت 139 ألف جنيه.

مشيرا بأنه تم إنارة وتشجير كورنيش النيل وشارع ترعة حلاوة وشارع المحطة بالإضافة إلى تمهيد مساحة   500 م2  بتكلفة قدرها 4750 جنيه لإنشاء موقف قنا – دشنا الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا