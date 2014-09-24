محافظ قنا: مليون و 543 ألف جنية لأعمال التطوير بدشنا

صرح عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بأنه جارى استكمال العمل بالمرسي النيلي الذي يربط بين مدينتي دشنا، والوقف حيث تم إنهاء 90% من المشروع بإجمالي مبلغ قدره مليون و400 ألف جنيه كما تم تنفيذ 35% من مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى منازل مدينة دشنا.

وأشار الهجان بأنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة بمبنى الوحدة المحلية لمدينة دشنا والتي شملت إنشاء عدد 3 غرف جديدة وتركيب أرضيات وأعمال كهرباء وإصلاح غرف الصرف بالوحدة بتكلفة مالية بلغت 139 ألف جنيه.

مشيرا بأنه تم إنارة وتشجير كورنيش النيل وشارع ترعة حلاوة وشارع المحطة بالإضافة إلى تمهيد مساحة 500 م2 بتكلفة قدرها 4750 جنيه لإنشاء موقف قنا – دشنا الجديد.