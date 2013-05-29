أخبار عاجلة

تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
بث مباشر| «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
ليفاندوفسكي يسطر تاريخًا جديدًا -
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد -
متسابق «أغمي عليه» وآخر يبلغ «10 أشهر».. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت» -
فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها» -
ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد -
ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً -
5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

نائب سلفى بمجلس الشورى يطالب بإلغاء «الباليه» ويصفه بـ«فن العراة»

Google+ Print
نائب سلفى بمجلس الشورى يطالب بإلغاء «الباليه» ويصفه بـ«فن العراة» نائب سلفى بمجلس الشورى يطالب بإلغاء «الباليه» ويصفه بـ«فن العراة»

كتب : هبة أمين ورضوى هاشم: منذ 21 دقيقة

طالب جمال حامد، عضو مجلس الشورى عن حزب النور، بضرورة إلغاء «فن الباليه»، ووصفه بـ«فن العراة» الذى ينشر الرذيلة والفحش بين الناس، وقال حامد خلال اجتماع لجنة الثقافة واﻹعلام والسياحة بمجلس الشورى، برئاسة المهندس فتحى شهاب أمس، لمناقشة الموازنة العامة لدار اﻷوبرا وصندوق مشروعات الدار والمركز الثقافى القومى للعام المالى الجديد، إنه ليس ضد الفنون بشكل عام ولكنه ضد «العرى» باسم الفن وتحت شعارات ثقافية. فيما طالب أعضاء مجلس الشورى بتقليص الموازنة المخصصة لفرق الفن الأجنبية، وأكد محمد أبوضيف سيد، مدير عام المشروعات والموازنة الخاصة بالفرق الفنية اﻷجنبية، أن الموازنة المخصصة لتلك الفرق بلغت 5 ملايين جنيه، موضحاً أن دار اﻷوبرا تستعين بالخبرات اﻷجنبية الخاصة بالفرق الفنية منذ إنشائها وحتى وقتنا الحالى، وطالب المهندس فتحى شهاب بضرورة تقليص هذا المبلغ، والاستعانة بالخبرات الوطنية فى مجال فنون اﻷوبرا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً