نائب سلفى بمجلس الشورى يطالب بإلغاء «الباليه» ويصفه بـ«فن العراة»

كتب : هبة أمين ورضوى هاشم: منذ 21 دقيقة

طالب جمال حامد، عضو مجلس الشورى عن حزب النور، بضرورة إلغاء «فن الباليه»، ووصفه بـ«فن العراة» الذى ينشر الرذيلة والفحش بين الناس، وقال حامد خلال اجتماع لجنة الثقافة واﻹعلام والسياحة بمجلس الشورى، برئاسة المهندس فتحى شهاب أمس، لمناقشة الموازنة العامة لدار اﻷوبرا وصندوق مشروعات الدار والمركز الثقافى القومى للعام المالى الجديد، إنه ليس ضد الفنون بشكل عام ولكنه ضد «العرى» باسم الفن وتحت شعارات ثقافية. فيما طالب أعضاء مجلس الشورى بتقليص الموازنة المخصصة لفرق الفن الأجنبية، وأكد محمد أبوضيف سيد، مدير عام المشروعات والموازنة الخاصة بالفرق الفنية اﻷجنبية، أن الموازنة المخصصة لتلك الفرق بلغت 5 ملايين جنيه، موضحاً أن دار اﻷوبرا تستعين بالخبرات اﻷجنبية الخاصة بالفرق الفنية منذ إنشائها وحتى وقتنا الحالى، وطالب المهندس فتحى شهاب بضرورة تقليص هذا المبلغ، والاستعانة بالخبرات الوطنية فى مجال فنون اﻷوبرا.