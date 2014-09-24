محلب يطالب ببرنامج زمني لرفع الإشغالات والقمامة بالجيزة

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً فى السابعة والنصف صباحا وقبيل بدء اجتماع مجلس الوزراء لمتابعة مشكلات النظافة في محافظة الجيزة، حضره وزيرا التنمية المحلية، والتطوير الحضري والعشوائيات، ومحافظ الجيزة.

وقد أكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء اهتمام الحكومة بالارتقاء بمنظومة النظافة، لكونها تمس صحة المواطنين وشكل المدن ومظهرها الحضاري.

واستمع رئيس الوزراء إلى أهم الصعوبات التي تواجه عمل صندوق خدمات المحافظة ، ومن بينها عجز المرتبات ، ونقص عدد العاملين والسائقين ، فضلا عن قلة المعدات المستخدمة ، وارتفاع تكلفة إصلاحها، خاصة في ظل جمعها ما يربو على 5 آلاف طن قمامة يوميا ، في حين أن طاقتها القصوى تبلغ 3 آلاف طن، وهو ما يدعو إلى الحاجة إلى تأجير معدات بـ6 ملايين جنيه شهرياً لنقل المخلفات المتراكمة.

ووجه المهندس إبراهيم محلب في ختام الاجتماع بضرورة وضع برنامج زمني لرفع الإشغالات والقمامة في المحافظة، مع إمكانية التركيز في البداية على مناطق محددة مثل الميادين الرئيسية وتكثيف عمليات النظافة والتشجير فيها، لتكون نموذجاً يحتذى به في المناطق الأخرى، كما وجه بتوفير كافة الإمكانات والمعدات اللازمة من معدات وعمال لرفع مستويات العمل في صندوق خدمات المحافظة.

من ناحية أخرى، طلب رئيس الوزراء من محافظ الجيزة إعداد تقرير حول أهم احتياجات المحافظة ، لبحثها والنظر في تلبيتها خلال الفترة المقبلة ، من أجل الارتقاء بمستوى النظافة في المحافظة والخدمات المقدمة لمواطنيها.