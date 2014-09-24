النيابة تقدم كشفين لأحراز قضية إعادة محاكمة 5 متهمين بـ”خلية السويس”

قدمت النيابة العامة إلى محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة كشفين أثناء نظر إعادة محاكمة 5 من أعضاء خلية قناة السويس، من بين 26 من أفراد الخلية بشأن الأحراز الموجودة بالقضية، وطالب الدفاع الإطلاع عليها.

وأفادت المحكمة أن باقي الأحراز موجودة لدي مخزن النيابة العامة ومتاح في أي وقت.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشاريين ياسر الأحمداوى وناصر البربري، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وكانت المحكمة قد قضت بإعدام 26 متهمًا من أعضاء ” خلية السويس ” غيابيًا خلال شهر مارس الماضي.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.

وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين، ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.