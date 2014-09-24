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«الخارجية» ترحب بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة

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رحبت وزارة الخارجية بتشكيل الليبية الجديدة، برئاسة السيد عبدالله الثني، بعد أن حازت على ثقة مجلس النواب .

وأكدت الوزارة، في بيان لها، الأربعاء، عزم التعاون مع الحكومة الليبية الجديدة في جهودها لمواجهة التحديات الراهنة في ليبيا.

وقال السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر تتطلع إلى أن يمثل تشكيل الحكومة الليبية خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار السياسي واستعادة الأمن والسلام في البلاد.

وأضاف أنه يجب أن تعمل الحكومة على توحيد أبناء الشعب الليبي للحفاظ على وحدة ليبيا ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار وبناء الدولة الليبية ومؤسساتها الديمقراطية.

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