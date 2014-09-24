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تقارير: نجل ولى العهد السعودي شارك في الهجمات ضد «داعش»

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كشفت مصادر مطلعة أن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نجل ولى العهد السعودي، كان أحد الطيارين السعوديين الذين نفذوا الثلاثاء عددًا من الضربات الجوية ضد تنظيم «داعش» في سوريا.

ونقلت صحيفة (سبق) الإلكترونية عن مصادر مطلعة قولها إن الأمير خالد بن سلمان كان ضمن الطيارين الذين شاركوا في تنفيذ هذه الهجمات مع زملائه الطيارين السعوديين.

ومن جهته، قال الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد السعودي، في حديث نقلته (واس): «أبنائي الطيارين قاموا بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم ومليكهم»، مؤكدا اعتزازه باحترافيتهم وبسالتهم ووقوفهم ضد من يشوه نقاء الإسلام وسماحته- على حد قوله.

وكانت قد أكدت مشاركة قواتها الجوية في الغارات التي شنها التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» في الأراضي السورية، كما أكدت الإمارات والبحرين مشاركتهما أيضا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وعدد من الدول الحليفة لها قد بدأو منذ مساء الاثنين الهجمات الجوية على مواقع تنظيم «داعش» في سوريا.

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