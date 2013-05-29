نجمات هوليوود يتنافسن على تجسيد حياة هيلارى كلينتون

كتب : إنجى الطوخى منذ 9 دقائق

فى التاريخ السياسى هناك شخصيات نسائية لا تنُسى، أثرت فى العالم بمواقفها، ويبدو أن هوليوود قررت أنه آن الأوان لتظهر تلك الشخصيات فى أفلام سينمائية، مثل «هيلارى كلينتون» وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، وذلك بعد ظهور فيلم «المرأة الحديدية» الذى يجسد حياة وزيرة الخارجية البريطانية «مارجريت تاتشر» عام 2011.

يتنافس على تجسيد حياة «كلينتون»، وفقا لصحيفة «صنداى تايمز»، العديد من نجمات هوليوود هن «سكارليت جوهانسن» التى لعبت مؤخرا دور «جانيت لى» فى فيلم «Hitchcock»، و«ريز ويذرسبون» و«أماندا سفيرد» بطلة فيلم «Les Misrables»، و«جيسكا شاستين» بطلة فيلم «Zero Dark Thirty».

يدور الفيلم فى مرحلة شباب «كلينتون»، ويبدأ من عام 1974 عندما كانت محامية بولاية واشنطن، مرورا بمرحلة زواجها من الرئيس الأمريكى السابق «بيل كلينتون»، ثم تحولها للعمل السياسى لتصبح عضو مجلس الشيوخ الأمريكى.

ووصف مدير أعمال «كلينتون»، «جيمس بنزدولت» تنافس نجمات هوليوود للحصول على الدور، بأن «كلينتون محظوظة» قائلا: «نحن فى موقف لا نحسد عليه، بسبب رغبة كل هؤلاء الممثلات فى تجسيد حياتها».

وردا على سؤال حول ما إذا كان الفيلم سيتضمن أى مشاهد جنسية أجاب «يونغ إيل كيم» كاتب السيناريو الخاص بالفيلم «حتى الآن لا نعرف بالتأكيد، ولكن كلينتون فى عمر الـ26 كانت بالطبع جذابة وذات مستقبل باهر وهو ما سيتم التركيز عليه».