مدير الدفاع المدني ينقل تعازي وزير الداخلية لوالد الفقيد القحطاني

نقل مدير عام الدفاع المدني، اللواء سليمان العمرو، تعازي سمو وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف ومنسوبي الدفاع المدني لوالد الوكيل رقيب محمد القحطاني الذي توفي في حريق اندلع بسوق البلاد بالمنطقة الشرقية مطلع الاسبوع الحالي.

جاء ذلك خلال قيام اللواء العمرو وكبار قادة الدفاع المدني بزيارة عصر أمس الثلثاء، إلى منزل والد الفقيد بحيى الياسمين، وقد عبروا عن حزنهم الشديد بمصابهم الجلل بفقد احد رجال الدفاع المدني.

وقال العمرو: "إن هذه حادثة تأثيرها مؤلم علينا جميعا وأولهم سمو وزير الداخلية، الذي كلفني بتقديم واجب العزاء لأهل الشهيد، وهذه إرادة الله". وقدم العمرو مساعدة مالية من سمو وزير الداخلية لذوي المتوفى الذين عبروا عن شكرهم لسمو وزير الداخلية وسمو الامير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ولقائد الدفاع المدني ومنسوبيه على تعازيهم في مصابهم الجلل مما كان له الاثر الطيب في تخفيف مصابهم.