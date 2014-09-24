د. الزغيبي: نعمل في «تطوير» على تعليم واعد لتعزيز مكانة المملكة عالمياً

رفع الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد بن عبدالله الزغيبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، و صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين -حفظهم الله- وإلى الشعب السعودي كافة في الذكرى الرابعة والثمانين لتوحيد البلاد.

وقال الدكتور الزغيبي في تصريح ل"الرياض": "إن اليوم الوطني مناسبة لاستعادة ذكرى التوحيد وبناء الدولة بقيادة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، ثم تعاهد أبنائه من بعده بالعمل الدؤوب لرفع راية الوطن عالياً، على أساس راسخ وقوي من الوسطية والمنهج القويم ومرجعية القرآن الكريم وهدي سنة الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم".

وأضاف: "ما توليه حكومة المملكة من اهتمام في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية وفي مجال التعليم على وجه الخصوص، يعكس اهتمام قائد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين برفعة الإنسان السعودي بوصفه محور التنمية، وأساس التقدم والازدهار، ويجعلنا نفخر بما تحقق في عهده من إنجازات على مختلف الأصعدة يشهد لها العالم بأسره، مع المحافظة على الوحدة الوطنية في المقام الأول، في ظل التحديات التي تعصف بالعالم من حولنا".

وأكد الدكتور الزغيبي أن "الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن" رؤية أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، نعيشها ونفخر بتطبيقها عملياً في "تطوير" من خلال الرفع من جودة التعليم، وتعزيز القدرات التنافسية لأبنائنا وبناتنا الطلبة، لنصل ببلادنا -بإذن الله- إلى مصاف الدول المتقدمة، داعياً العلي القدير أن يحفظ للبلاد قيادتها، وأن يديم العزة والرخاء للوطن وأبنائه.