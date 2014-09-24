تقدم الطاهية عبير جعفر وصفة طاجن الخضار باللحمة لغذاء شهي...

المقادير

كيلو لحم خروف شقف

5 حبات هيل

3 ورقة غار

بصلة صغيرة

1 عود قرفة

2 حبة بطاطا

1 حبة باذنجان كبيرة

3 حبة كوسا

علبة فطر طازج

1 زنجبيل طازج

2 حبة بندورة كبيرة مفرومة

1 فلفل أخضر

1 فلفل أصفر

1 حبة بصل كبيرة

رأس ثوم مدقوق

ضمة كزبرة

رب البندورة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير:

1. نسلق لحم الخروف بالطريقة المعتادة مع إضافة الهيل و ورق الغار و البصل و الملح و أعود القرفه ونحرص على لا يستوي الحم جيدا

2. نقطع جميع الخضار إلى قطع كبيرة وتخلط معا و توضع داخل الطاجن

3.نصفي مرقة الحم في قدر و توضع على النار حتى تغلي ثم يضاف للقدر البندورة و الملح

4. نضع قطع الحم بين الخضار ثم نصب مرقة اللحم المغلية فوقها وتوضع بالفرن لمدة ساعه

5. ندق رأس الثوم كاملا مع ضمة الكزبرة بعد تنظيفها و تقطيعها

6. بعد أن ينضج الخضار نضيف خليط الثوم والكزبرة على الوجه و نعيد وضعه بالفرن لمدة ربع ساعه حتى يغلي مع الطبق

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