الأربعاء 24-09-2014 09:32
تقدم الطاهية عبير جعفر وصفة طاجن الخضار باللحمة لغذاء شهي...
المقادير
كيلو لحم خروف شقف
5 حبات هيل
3 ورقة غار
بصلة صغيرة
1 عود قرفة
2 حبة بطاطا
1 حبة باذنجان كبيرة
3 حبة كوسا
علبة فطر طازج
1 زنجبيل طازج
2 حبة بندورة كبيرة مفرومة
1 فلفل أخضر
1 فلفل أصفر
1 حبة بصل كبيرة
رأس ثوم مدقوق
ضمة كزبرة
رب البندورة
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
طريقة التحضير:
1. نسلق لحم الخروف بالطريقة المعتادة مع إضافة الهيل و ورق الغار و البصل و الملح و أعود القرفه ونحرص على لا يستوي الحم جيدا
2. نقطع جميع الخضار إلى قطع كبيرة وتخلط معا و توضع داخل الطاجن
3.نصفي مرقة الحم في قدر و توضع على النار حتى تغلي ثم يضاف للقدر البندورة و الملح
4. نضع قطع الحم بين الخضار ثم نصب مرقة اللحم المغلية فوقها وتوضع بالفرن لمدة ساعه
5. ندق رأس الثوم كاملا مع ضمة الكزبرة بعد تنظيفها و تقطيعها
6. بعد أن ينضج الخضار نضيف خليط الثوم والكزبرة على الوجه و نعيد وضعه بالفرن لمدة ربع ساعه حتى يغلي مع الطبق
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