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طاجن الخضار باللحمة لغذاء شهي

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طاجن الخضار باللحمة لغذاء شهي طاجن الخضار باللحمة لغذاء شهي

الأربعاء 24-09-2014 09:32

تقدم الطاهية عبير جعفر وصفة طاجن الخضار باللحمة لغذاء شهي...

المقادير 

كيلو لحم خروف شقف

5 حبات هيل

3 ورقة غار

بصلة صغيرة

1 عود قرفة

 2 حبة بطاطا

1 حبة باذنجان كبيرة 

3  حبة كوسا

علبة فطر طازج

 1 زنجبيل طازج

2  حبة بندورة كبيرة مفرومة

 1 فلفل أخضر

 1 فلفل أصفر 

1 حبة بصل كبيرة

رأس ثوم مدقوق

ضمة كزبرة

رب البندورة 

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

 

طريقة التحضير:

 

1.  نسلق لحم الخروف بالطريقة المعتادة مع إضافة الهيل و ورق الغار و البصل و الملح و أعود القرفه ونحرص على لا يستوي الحم جيدا 

2. نقطع جميع الخضار إلى قطع كبيرة وتخلط معا و توضع داخل الطاجن

3.نصفي مرقة الحم في قدر و توضع على النار حتى تغلي ثم يضاف للقدر البندورة و الملح

4. نضع قطع الحم بين الخضار ثم نصب مرقة اللحم المغلية فوقها وتوضع بالفرن لمدة ساعه 

5. ندق رأس الثوم كاملا مع ضمة الكزبرة بعد تنظيفها و تقطيعها 

6. بعد أن ينضج الخضار نضيف خليط الثوم والكزبرة على الوجه و نعيد وضعه بالفرن لمدة ربع ساعه حتى يغلي مع الطبق 

 

 

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