مقلوبة الباذنجان "الوصفة الأصلية"

وصفة المقلوبة من الوصفات الفلسطينية التقليدية، تقدم الطاهية منال عبيدة الوصفة الأصلية لمقلوبة الباذنجان...قدميها في عزوماتك لترضي ضيوفك

المقادير:

كيلو لحم خروف بعظمه مسلوق مع ورق غار وعود قرفة وفلفل اأسود حب وعود كرفس وبصلة

3 كوب أرز متوسط الحبة منقوع ومصفى

2 حبة باذنجان متوسطة مقطعة ومقلية

حبة بصل كبيرة مقطعة جوانح

3 حبة بندورة متوسطة مقطعة مكعبات كبيرة

2 ملعقة متوسطة سمنة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة صغيرة بهار سادة

بهارات الأرز: 1/2 ملعقة صغيرة من :ملح ،فلفل اسود، ملعقة صغيرة بهار سادة، ملعقة صغيرة قرفة

لوز مقلي للوجة

طريقة التحضير:

1.يوضع السمن في قدر كبيرة ويقلب البصل ليذبل

2.تضاف البندورة وترش بالبهارات وتقلب لتذبل ويرفع عن النار

3. ترتب قطع الباذنجان المقلية فوق البندورة ثم قطع اللحم ويصفى المرق لاستخدامه في طهي الأرز

4.يخلط الارز مع البهارات ويرتب فوق اللحم ويعاد القدر على النار ويضاف له المرق المصفى الساخن ليغمرة بحوالي ½ 1 سم وعندما يغلي تخفض الحرارة تماما ويغطى ¾ تغطية وعندما نرى ان المرق اختفى عن السطح واصبح هناك ثقوب على سطح الارز نغطي القدر تماما ونتركه على نار منخفضة لينضج تماما.

5. تترك المقلوبة بعد رفعها عن النار 1/3 ساعة لترتاح ليسهل قلبها على صحن التقديم وتكون كالكعكة وتزين باللوز المقلي.

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