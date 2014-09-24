أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

سلطة الطبقات المميزة لرجيم مثالي

Google+ Print
سلطة الطبقات المميزة لرجيم مثالي سلطة الطبقات المميزة لرجيم مثالي

الأربعاء 24-09-2014 09:47

تقدم الطاهية عبير جعفر وصفة مميزة من السلطة لرجيم صحي، وصفة سلطة طبقات الخضار مع التفاح الأخضر...طبق مبتكر لذيذ بسعرات حرارية أقل 

 

المقادير:

 

1 حبة خس فرنسي

1 ضمة جرجير

4 حبات جزر مبشور

1/2 كوب زيتون أسود مقطع شرائح

علبة من لب النخيل

1 كوب بندورة كرزية

1 علبة صغيرة أناناس

2 حبة تفاح أخضر مقطع شرائح

1 عبوة ذرة بيبي كورن

1 عبوة فطر طازج

 

الصوص:

1/2 كوب ماء الأناناس

1/3 كوب خل البلسمك

3 ملعقة كبيرة ماسترد

1/4 كوب تشيلي سويت صوص 

 

طريقة التحضير:

 

1. يقطع الخس قطع كبيرة و نصنع أول طبقة من السلطة في طبق التقديم

2. يقطع لب النخيل دوائر ونضع الطبقة الثانية ثم نضيف الجزر المبشور ثم أوراق الجرجير

3. نضع البندورة الكرزية ثم طبقة من الفطر مع إبقاء قليل من الفطر للوجه

4. نضع على الوجه خطوط من التفاح والأناناس والزيتون والذرة والفطر المتبقى

5.  نخلط مقادير الصوص معا و توضع في طبق جانبي ويقدم إلى جانب السلطة وتسكب لكل شخص حسب الرغبة

 

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي