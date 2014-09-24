سلطة الطبقات المميزة لرجيم مثالي

تقدم الطاهية عبير جعفر وصفة مميزة من السلطة لرجيم صحي، وصفة سلطة طبقات الخضار مع التفاح الأخضر...طبق مبتكر لذيذ بسعرات حرارية أقل

المقادير:

1 حبة خس فرنسي

1 ضمة جرجير

4 حبات جزر مبشور

1/2 كوب زيتون أسود مقطع شرائح

علبة من لب النخيل

1 كوب بندورة كرزية

1 علبة صغيرة أناناس

2 حبة تفاح أخضر مقطع شرائح

1 عبوة ذرة بيبي كورن

1 عبوة فطر طازج

الصوص:

1/2 كوب ماء الأناناس

1/3 كوب خل البلسمك

3 ملعقة كبيرة ماسترد

1/4 كوب تشيلي سويت صوص

طريقة التحضير:

1. يقطع الخس قطع كبيرة و نصنع أول طبقة من السلطة في طبق التقديم

2. يقطع لب النخيل دوائر ونضع الطبقة الثانية ثم نضيف الجزر المبشور ثم أوراق الجرجير

3. نضع البندورة الكرزية ثم طبقة من الفطر مع إبقاء قليل من الفطر للوجه

4. نضع على الوجه خطوط من التفاح والأناناس والزيتون والذرة والفطر المتبقى

5. نخلط مقادير الصوص معا و توضع في طبق جانبي ويقدم إلى جانب السلطة وتسكب لكل شخص حسب الرغبة

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