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ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر

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ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر

 

تمكن قوات الشرطة بمركز إسنا جنوب الأقصر من ضبط سيارة نقل محملة بـ 2000 لتر سولار مدعم قبل بيعه في السوق السوداء .

تلقي اللواء منتصر أبوز​يد​ مدير امن الأقصر إخطارا من مأمور مركز شرطة إسنا يفيد بتمكن الأمين شرطة​ ​علي عبد​ ​الرحمن توفيق المعين لرئاسة الخدمات الأمنية المعينة بنقطة التفتيش الأمنية بإسنا ” كمين إسنا ” من ضبط السيارة رقم 1278 نقل الأقصر قيادة المدعو .إ. ي. ا 34 سنة سائق و مقيم بناحية البياضية دائرة مركز الأقصر وبصحبته المدعو محمد. ع. ز. أ 32 سنة سائق و مقيم بناحية العديسات دائرة مركز الأقصر محملة بعدد 2000 لتر سولار مدعم بدون فواتير أو مستندات تدل علي مصدر حيازتهما لهذه السلعة متوجهة من الأقصر الي أسوان .

و بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء .

وتم التحفظ علي السيارة والمضبوطات بديوان المركز و تحفيز أمين الشرطة ومنحه شهادة تقدير تقديراً لجهوده الطيبة في عمله و حتى يحتذي به الآخرين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11680 جنح مركز شرطة إسنا لسنة 2014 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .

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