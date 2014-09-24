بالفيديو.. «السيسي» يضحك بشكل هستيري بسبب سؤال «صحفي أمريكي»

سأل صحفي أمريكي الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأمريكية بثت أمس الثلاثاء، ما إذا كانت القوات الجوية المصرية ستنضم إلي الغارات ضد داعش؟.

أجاب الرئيس السيسي ضاحكا: “هل تحتاج أمريكا القوات الجوية المصرية في مثل هذا العملية؟”.

فأجاب الصحفي الأمريكي المخضرم تشارلي روز ضاحكا، إن الرئيس أوباما لا يريد أن تشن الولايات المتحدة الحرب وحدها ضد داعش .

فقال الرئيس : “أعطونا طائرات الأباتشي وطائرات أف 16 التي أوقفتم تسليمها لنا منذ أكثر من سنة ونصف”.

فرد الصحفي قائلًا : حال إرسال الطائرات إلي مصر ستشاركون في الغارات ضد داعش.

وقال السيسي : نحن في مواجهة بالفعل مع الإرهاب، ما أدي إلى انفجار الاثنين في الضحك نتيجة براعة الرئيس السيسي في الهروب من الرد المباشر علي السؤال ودهائه السياسي.

فيما قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية تعليقا على حديث الرئيس السيسي، إن مصر لم تشارك في الضربات ضد داعش في سوريا التي بدأت فجر الثلاثاء ، وقالت الولايات المتحدة إن دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرينوالأردن والسعودية وقطر شاركوا في الضربات .

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