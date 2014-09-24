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فريق طبي بجامعة جنوب الوادي ينجح في إزالة ورم ضخم بالرقبة لسيدة من شلاتين

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نجح فريق طبي برئاسة الدكتور عبد الله طه بقسم الجراحة بالمستشفي الجامعي والدكتور محمد مبارك والدكتور احمد مختار ومصطفى اشرف في إزالة ورم ضخم بالرقبة من الناحية اليمنى لسيدة من شلاتين.

وأظهرت الأشعة المقطعية التي تم إجرائها بالمستشفى عن ورم رطب تكيسي بالرقبة متشعب ومتداخل بين العضلات وبين فراغات الأنسجة بالرقبة وبين أورده وشرايين الرقبة ويمتد خلف البلعوم والمريء والحنجرة والقصبة الهوائية والغدة الدرقية ويمتد من أسفل الجمجمة الى مدخل القفص الصدري، وتمت الجراحة بنجاح تحت مخدر عام استغرقت ثلاث ساعات وهي أول عملية من نوعها تجرى بالمستشفى، والحالة بصحة جيدة ومستقرة تماما .

وأكد الدكتور عبد الله طه، أن المريضة كانت ضمن 50 حالة متنوعة تم تحويلها من القافلة الطبية بحلايب وشلاتين وموافقة رئيس الجامعة على تحويلهم والاهتمام بهم وتوفير الخدمة الطبية بعناية واهتمام وهو ما حدث بالفعل مع كافة الحالات.

وأشار إلى أن قسم الجراحة برئاسة الدكتور محمد العمارى، استقبل منذ افتتاح قسم الطوارئ حتى الآن أكثر من 400 حالة تقريبا من عمليات واستقبال وعلاج، مؤكدا على حرص الجميع على تقديم خدمة طبية متميزة حسب الإمكانيات المتاحة .

 

 

 

الورم المستئصل

الورم المستئصل

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