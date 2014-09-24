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وصول 77 ألف طن بوتاجاز ومواد صناعية لموانئ السويس

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وصول 77 ألف طن بوتاجاز ومواد صناعية لموانئ السويس وصول 77 ألف طن بوتاجاز ومواد صناعية لموانئ السويس

صورة أرشيفية

قال عبد الرحيم مصطفي المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر أن موانئ السويس استقبلت اليوم 77 ألف طن بضائع ومواد صناعية وكيماوية.

 أضاف عبر بيان إعلامي أن ميناء الأدبية أستقبل اليوم السفينة كيم رود قادمة من ينبع وعلى متنها 5033 طن مواد كيماوية كما يستقبل الميناء ايضا السفينة الحرية قادمة من ضبا وعلى متنها 148 شاحنة .

 يشهد ميناء السويس اليوم مغادرة العبارة دودو التجارية كما تم مغادرة السفينة ايجيبشيان ديجينتى من ميناء السويس اليوم .

 ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة الرياض وعلى متنها 1185 راكب كما استقبل ميناء سفاجا أمس العبارة القاهرة وعلى متنها 896 راكب و 56 سيارة و35 شاحنة كما استقبل العبارة الحرية وعلى متنها 3 راكب و 69 شاحنة وشهد الميناء استقبال العبارة جيت اس ستار أمس وعلى متنها 31305 طن ألمونيوم واستقبل العبارة ووادي العريش وعلى متنها 63000 طن قمح

وغادر الميناء أمس العبارة الرياض وعلى متنها 1184 سيارة و 13 شاحنة والعبارة نما اكسبريس وعلى متنها 11 راكب و 2 سيارة و 60 شاحنة وشهد الميناء ايضا مغادرة العبارة اليوسيفية 1507 راكب و 13 سيارة و 42 شاحنة والعبارة القاهرة وعلى متنها 1161 راكب و 19 سيارة و 13 شاحنة .

 ويشهد ميناء نويبع اليوم وصول العبارة آيلة وعلى متنها 620 راكب و 2 سيارة و 12 شاحنة كما يشهد الميناء وصول العبارة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة.

 

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