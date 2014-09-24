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شكري يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب

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شكري يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب شكري يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب


> شارك وزير الخارجية سامح شكري مساء يوم ٢٣ سبتمبر في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب وبحضور السيد الدكتور أمين عام جامعة الدول العربية، حيث تناول الاجتماع متابعة تنفيذ مقررات الاجتماع الأخير لمجلس جامعة الدول العربية علي مستوي وزراء الخارجية والذي عقد في القاهرة خلال شهر سبتمبر الجاري.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ان الاجتماع تناول بحضور الوزير شكري عدد من القضايا العربية الهامة وبصفة خاصة تطورات القضية الفلسطينية والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر اعادة إعمار قطاع غزة والمقرر عقده بالقاهرة يوم ١٢ أكتوبر القادم، فضلا عن التشاور حول الأوضاع في ليبيا بعد تشكيل الجديدة هناك، والموقف من قضية الارهاب وسبل مواجهة التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم داعش الإرهابي، بالاضافة الي الأوضاع في اليمن في ظل التطورات الاخيرة هناك. اضاف المتحدث ان الوزير شكري عرض خلال الاجتماع للموقف المصري ازاء هذه القضايا.

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