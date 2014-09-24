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مصر تشارك في اجتماع تنسيق لجنة المتابعة الخاصة بمبادرة السلام العربية

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مصر تشارك في اجتماع تنسيق لجنة المتابعة الخاصة بمبادرة السلام العربية مصر تشارك في اجتماع تنسيق لجنة المتابعة الخاصة بمبادرة السلام العربية

السفير-بدر-عبد-العاطي

شاركت في اجتماع لجنة تنسيق مبادرة السلام العربية والذي انعقد أمس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة.

وقال السفير بدر عبدالعاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية ان الاجتماع تناول ضرورة استئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية باعتبار أنه لا بديل استراتيجى عنها، كما تناول الاجتماع أهمية توظيف المبادرة العربية للسلام، كإطار يمكن إيجاد توافق إقليمى ودولى حوله، وذلك من خلال العلاقات العربية معالتجمعات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى. وعرضت مصر خلال الاجتماع للجهود التي تبذلها لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني واستئناف مفاوضات السلام بينهما وفقا للمرجع يأتِ الدولية المتفق عليها.

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