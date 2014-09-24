بالصور .. محافظ الاسماعيلية يفتتح المرحلة الأولى للمدرسة الثانوية الزراعية الجديدة بالقنطرة شرق

قام اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية يرافقه المهندس سرور ابراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس طلعت عليوة رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة والمهندس عبدالله الزغبى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ومحمد أبو العينين نائب رئيس المركز والمدينة بافتتاح المرحلة الأولى للمدرسة الثانوية الزراعية الجديدة بمركز ومدينة القنطرة شرق والمقامة على مساحة اجمالية قدرها 30 فدانًا منها 13 فدانا لمنشآت المدرسة و17 فدانًا للمزرعة والحقول الاسترشادية وتضم المدرسة عدد 16 ملحقا وتبلغ جملة تكلفتها المالية 15 مليون جنيها .

وقد قام المحافظ بافتتاح المرحلة الأولى منها بعدد 6 فصول دراسية للصف الأول الثانوى والتى بدأ دخولها الخدمة الفعلية مع بداية هذا العام الدراسى الجديد باجمالى عدد 223 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى ويجرى حااليا العمل فى استكمال باقى المنشآت الخاصة بالمدرسة والمنتظر الانتهاء من تنفيذها بالكامل مع بداية النصف الثانى من العام الدراسى لتعمل بكامل طاقتها وتصل الى عدد 16 فصلا دراسيا علاوة على المعامل والورش وباقى الأقسام الخاصة بالمدرسة .

وخلال زيارة المحافظ لافتتاح المدرسة وتفقد باقى الأعمال والاطمئنان على بدء الدراسة بهذه المدرسة أكد محافظ الاسماعيلية على ضرورة مضاعفة وتكثيف كافة الجهود من جميع الأجهزة المعنية لاستكمال باقى المراحل الانشائية المتبقيةاستكمالا لهذا الصرح العلمى الكبير ليكون اضافة جديدة لمركز ومدينة القنطرة شرق وتخفيفا للعبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين وعناء ومشقة انتقال الطلاب والفتيات من أبناء القنطرة شرق الى مدارس خارج المدينة والاضطرار للعبور الى الغرب .

وعلى جانب آخر قام محافظ الاسماعيلية ومرافقوه من القيادات التنفيذية بتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من الأعمال الانشائية لمشروع الاسكان الاجتماعى بمركز ومدينة القنطرة شرق باجمالى عدد 32 عمارة سكنية تشمل عدد 640 وحدة سكنية جديدة لأبناء القنطرة شرق والتى تقوم بتنفيذها والاشراف الفنى عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمنتظر الانتهاء من تنفيذها قريبا ضمن مشروعات الاسكان الاجتماعى التى يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة ..