جامعة قناة السـويس و ” الخارجية ” تنظم البرنامج التدريبي الثالث الأمراض المعدية : التشخيص الإكلينيكي والمعملي

جامعة قناة السـويس و هيئة التعاون الدولي اليابانية ( جايكا ) والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية – وزارة الخارجية المصرية تنظم البرنامج التدريبي الثالث الأمراض المعدية : التشخيص الإكلينيكي والمعملي

تنظم جامعة قناة السـويس بالاشتراك مع هيئة التعاون الدولي اليابانية ( جايكا ) ووالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنميةوزارة الخارجية المصرية البرنامج التدريبي الثالث الأمراض المعدية : التشخيص الإكلينيكي والمعملي تحت رعاية د ممدوح مصطفى غراب رئيس جامعة قناة السويس ومدير البرنامج د سهى عز الدين يونس ومقرر الدورة الدكتور عمر فتحي .

يستضـيف البرنامج سـبعة عشر من العـاملين في مجال مكـافحة الأمراض المعـدية من الدول الافريقية التالية : ” السودان ، جنوب السودان ، إثيوبيا ، كينيا ، أوغندا ، تنزانيا ، رواندا ، بوروندي ، الكونغو، إرتريا ومالاوي ” . بالاضافة الى ثلاثة من الأطباء المصريين

ويهدف البرنامج الى تدريب هذه الكوادر على التشخيص الاكلينيكي والمعملي باستخدام أحدث الوسائل المناعية حيث تعتبر الأمراض المعدية المهدر الأول لصحة الإنسـان في الدول النامية

> يقوم بالتدريس أساتذة كلية الطب بجامعة قناة السويس بالاضافة الى بعض العلماء المصريين من الجامعات المصرية المختلفة بالاضافة الى خبراء من مراكز الأبحاث الطبية باليابان

وتمتد أعمال الدورة على مدار أربع أسابيع حيث تعقد بالمســتشفى الجامعي بالإسماعيلية وتشـتمل على محاضرات نظرية ، ندوات ، مناقشة مفتوحة ، حلقات تدريب معملية بالمعمل المركزي بالمستشفى الجامعي ، دراسة أساليب البحث العلمي ، وزيارات ميدانية لبعض المراكز البحثية التابعة لجامعة قناة السويس وكذلك حضور ورشة عمل متابعة المشاركين بالدورة الدولية للمناعة المعملية الذي يعقد بالقاهرة بالإضافة إلى التعريف بالحضارة المصرية الفرعونية والمسيحية والإسلامية والتعريف بالحضارة المصرية الحديثة من خلال تنظيم رحلات ترفيهية في عطلات نهاية الأسبوع

وسوف يتم تسـليم شهادة إتمام الدورة في الحـفل الختامي.