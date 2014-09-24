وزارة الخارجية ترحب بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة



> ترحب وزارة الخارجية بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة برئاسة السيد عبد الله الثني بعد أن حازت على ثقة مجلس النواب، مؤكدة عزم مصر التعاون مع الحكومة الجديدة في جهودها لمواجهة التحديات الراهنة في ليبيا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تطلعنا لان يمثل تشكيل الحكومة الليبية خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار السياسي واستعادة الامن والسلام في البلاد وان تعمل الحكومة علي توحيد أبناء الشعب الليبي للحفاظ علي وحدة ليبيا ومواجهة التنظيمات الإرهابية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار وبناء الدولة الليبية ومؤسساتها الديمقراطية.