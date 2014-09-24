استئناف إعادة محاكمة 5 متهمين في «خلية السويس» اليوم

تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، إعادة محاكمة 5 من أعضاء خلية قناة السويس، من بين 26 من أفراد الخلية.

كانت المحكمة أصدرت في 19 مارس الماضى، قراراً في أولى جلسات محاكمة 26 متهمًا بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحي لقناة السويس، عدا المتهم محمد عبدالغفار الذي عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا.

وفي جلسة 16 أغسطس الماضي، بدأت المحكمة بإعادة نظر القضية واستمعت إلى ممثل النيابة التي طالبت في تقريرها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

والمتهمون الخمسة، هم: شريف محمد عبدالحميد علي، المتهم رقم 13، وأشرف حلمي عبدالوهاب محمد، المتهم رقم 14، وطلعت رجب عبدالحليم إبراهيم، المتهم رقم 16، ومحمد السعيد السعيد شمعون، المتهم رقم 20، ومحمد بدر الدين عثمان، المتهم رقم 23.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وحوزتهم أسلحة نارية بغرض الاعتداء على الأجانب والسائحين والمسيحيين ومحاولة قلب نظام الحكم واستهداف قناة السويس وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.