أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

استئناف إعادة محاكمة 5 متهمين في «خلية السويس» اليوم

  • مصر
  • 13
Google+ Print

تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، إعادة محاكمة 5 من أعضاء خلية قناة السويس، من بين 26 من أفراد الخلية.

كانت المحكمة أصدرت في 19 مارس الماضى، قراراً في أولى جلسات محاكمة 26 متهمًا بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحي لقناة السويس، عدا المتهم محمد عبدالغفار الذي عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا.

وفي جلسة 16 أغسطس الماضي، بدأت المحكمة بإعادة نظر القضية واستمعت إلى ممثل النيابة التي طالبت في تقريرها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

والمتهمون الخمسة، هم: شريف محمد عبدالحميد علي، المتهم رقم 13، وأشرف حلمي عبدالوهاب محمد، المتهم رقم 14، وطلعت رجب عبدالحليم إبراهيم، المتهم رقم 16، ومحمد السعيد السعيد شمعون، المتهم رقم 20، ومحمد بدر الدين عثمان، المتهم رقم 23.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وحوزتهم أسلحة نارية بغرض الاعتداء على الأجانب والسائحين والمسيحيين ومحاولة قلب نظام الحكم واستهداف قناة السويس وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية