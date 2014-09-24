حقيقة زواج جورج وسّوف

على الرّغم من خروج ندى زيدان إلى الإعلام والتّحدث إلى جريدة "الأخبار" اللبنانية عن وجود زواج مزعوم بينها وبين الفنان جورج الوسوف، إلاّ أنّ الخبر لا يمكن أن يُصدّق نظراً لاعتبارات عدّة، أولها أنّ وسّوف مريض، وثانيها أنّ الوسوف يحترم زوجته "شاليمار" كثيراً ويكنّ لها كل التّقدير والاحترام، خصوصاً وأنها هي التّي رافقته في مسيرته الفنّية الطويلة، ووقفت إلى جانبه في أصعب الظروف التي مرّ بها، بما فيها ظروف المرض الذي يعاني منذ ثلاث سنوات، وثالثاً لأن زيدان نفسها اكتفت بتأكيد الخبر دون إعطاء أي تفاصيل وكأنها كانت تتعمد أنّ تثير بلبلة بتصريحها الذي لا يتعدّى العشر كلمات، اذ اكتفت بالقول: "جورج زوجي، فعلاً، ارتبطنا قبل فترة ونعيش معاً وأرافقه في رحلاته".

وعلى ما يبدو فإن ندى زيدان، هي إحدى معجبات الوسّوف، وأحبت أنّ تتسلى مع صديقتها غادة عصفور أو أن تلفت الأنظار إليها، فما كان من الأخيرة إلاّ أنّ أرسلت لها على صفحتها الخاصّة في موقع "فيس بوك"

تهنئة كتبت فيها: "مبروك صديقتي الغالية ندى زيدان، بطلة الراليات وملكة التّحدي، زواجها من سلطان الطرب جورج وسوف. مبروك نادوووو"، لترد عليها ندى "الله يبارك فيكِ حبيبتي، عقبال عندك يا روحي".

وفي اتّصال مع "جورج جونيور" ابن الوسّوف الأخير، أكّد أنّ لا صحة لما نُشر على الإطلاق، وقال: "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وهو لا يتعدّى كونه كلام جرائد"، وعن السّبب الذي جعل والده في دائرة الاستهادف دون سواه، أجاب جورج جونيور: "هناك من يحب أنّ يتّسلى بالكلام "بدن يثرثروا".

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