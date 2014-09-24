أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

كاميرون: بريطانيا ليس لها خيار آخر غير محاربة تنظيم “داعش”

Google+ Print
كاميرون: بريطانيا ليس لها خيار آخر غير محاربة تنظيم “داعش” كاميرون: بريطانيا ليس لها خيار آخر غير محاربة تنظيم “داعش”

 

– رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون -

أعلن رئيس البريطانية، ديفيد كاميرون، الذي ينوي المشاركة في الضربات ضد تنظيم “داعش” حسب الصحف البريطانية، أمس الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ليس لها خيار اخر غير محاربة جهاديي “داعش”.

وفي تصريح لمحطة “ان بي سي نيوز”، قال كاميرون “إنها معركة من المستحيل عدم المشاركة فيها، هؤلاء الناس يريدون قتلنا”، مضيفا أن الجهاديين خططوا للقيام باعتداءات في أوروبا وغيرها.

وأضاف “نحن في خط مرماهم ويجب أن نقيم هذا التحالف كي ندمر في نهاية المطاف هذه المنظمة الشريرة”.

وقد وافق ديفيد كاميرون على الضربات التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها العرب ضد التنظيم السني المتطرف، ولكن حتى الآن اكتفى فقط بتقديم أسلحة إلى المقاتلين الأكراد.

ومع ذلك وحسب صحيفة الانديباندنت، فإن كاميرون قد يدعو البرلمان البريطاني فور عودته من قمة الأمم المتحدة في نيويورك كي يناقش مشاركة المملكة المتحدة في الضربات.

ومن ناحيته، أعلن وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، في مقابلة مع مجلة السبيكتاتور أن ديفيد كاميرون “ليس لديه الوقت ليضيعه مع الذين يعتقدون أن بريطانيا يجب أن تبقى خارج النزاع”.

وأعرب الوزير عن أمله في أن يوافق البرلمان الذي رفض العام الماضي الانضمام إلى ضربات محتملة من قبل الولايات المتحدة ضد الرئيس بشار الأسد، على طلب الحكومة البريطانية.

أ ف ب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي