عائلة رهينة بريطاني تطالب مجددًا بإطلاق سراحه من تنظيم “داعش”

طالبت زوجة سائق أجرة بريطاني خطفه تنظيم “داعش”، أمس الثلاثاء، بإطلاق سراحه مؤكدة أنها تلقت معلومات تفيد بأن زوجها يطلب منها التدخل كي يطلق سراحه.

وكان الان هينينج (47 عاما) المتطوع لقيادة قافلة مساعدة إلى سوريا لحساب منظمة خيرية إسلامية قد خطف قبل عشرة أشهر.

وقالت زوجته بربره في تصريح بثته وزارة الخارجية البريطانية “تلقيت للتو رسالة صوتية من الان يطلب فيها أن ننقذ حياته”.

وأضافت “لقد ذهب إلى سوريا لمساعدة أصدقائه المسلمين وتقديم أشياء لهم هم بحاجة لها”.

وهو ثاني نداء من عائلة هذا الرهينة وهو أب لولدين والذي ظهر في شريط فيديو عندما أعدم الرهينة البريطاني ديفيد هاينس، وقدم الان هينينغ على انه المقبل على لائحة الإعدام.

وأضافت بربره هينينج “قيل لي أنه مثل أمام محكمة إسلامية وحكمت ببراءته من تهم التجسس واعتبرت أنه لا يشكل أي خطر”.

أ ف ب