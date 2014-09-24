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وزير العدالة الانتقالية: الحكومة لم تبحث تعديل قانون التظاهر

  • مصر
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قال إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، والمتحدث باسم لجنة الإصلاح التشريعي، إن مجلس الوزراء، لم يبحث التعديلات التي اقترحها المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن قانون التظاهر.

وعن قانون الإرهاب، قال الهنيدي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن اللجنة تبحث مع بعض الجهات الأمنية ما إذا كان هناك حاجة لصدور قانون جديد لمكافحة الإرهاب أم الاكتفاء بإدخال تعديلات محدودة على قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح الوزير أن قانون الدوائر الانتخابية سيصدر قبل قرار ترسيم المحافظات، مشيرا إلى أن القانون شبه جاهز، ويجري إعداده حاليا بمجلس الوزراء.

وأرجع «الهنيدي»، تأخير قانون الدوائر إلى تخوف من قانونية صدور القانون قبل ترسيم المحافظات، ومدى إشكالية الطعن على مجلس النواب المقبل، والذي ستجرى انتخاباته وفقا للتقسيم الحالي للمحافظات.

وأشار إلى أن هناك إشكالية أخرى تتمثل في نص التعديلات الدستورية على التمثيل المناسب والعادل، وذلك في ظل وجود محافظات حدودية تقل فيها أعداد الناخبين بشكل كبير عن أخرى مقارنة بالمحافظات الكبرى.

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