فيديو.. «الغيطي» مُنفعلًا لبرهامي: بطوط عملك إيه علشان تكرهه

شن الإعلامي محمد الغيطي، هجومًا حادًا على الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بعد أن خرج بفتوى تُحرم وضع صور بطوط وميكي في غرف النوم، قائلًا: «عملولك إيه بطوط وميكي يا برهامي، كان جوز أمك ولا قتل لك قتيل، والله العظيم حاجة تجنن، بطل فتاوى مقرفة».

وتابع «الغيطي»، خلال برنامجه «صح النوم»، على قناة «التحرير»: «بيضايقوك في إيه يا شيخ، يعني لامؤاخذة بطوط بيعملك إيه علشان تكرهه وتحرم إن الأطفال يعلقوه ويحبوه، دا مجرد رسم على ورق وبقى دُميه، وتألفت قصص عنهم والأطفال بيحبوها، أنتم بتكرهوا الفرح والبهجة وبتحرموا كل حاجة على الناس».

كان «برهامي» قد أجاب على السؤال الموجه له بموقع «أنا السلفي» بشأن احتضان ألعاب الأطفال وتعليق صورها بالغرف المنزلية مثل صور بطوط وميكي، أنه «لا يجوز تعليق صورها، استنادا إلى الحديث الشريف (لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ)»، على حد قوله.