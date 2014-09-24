أخبار عاجلة

مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يدرس إقامة مباراة ودية أمام نجوم العالم لصالح ضحايا الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلن عن ضربات جوية جديدة ضد «داعش» في سوريا والعراق

Google+ Print

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، صباح الأربعاء، أن الطائرات الحربية الأمريكية واصلت قصف مواقع تابعة لتنظيم «داعش» في العراق وسوريا، حيث نفذت الطائرات ذات التحكم عن بعد ثلاث ضربات جوية خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

وقال بيان، صدر عن القيادة الأمريكية، إنه تم تنفيذ ضربتين جويتين فوق سوريا، أسفرتا عن تدمير إحدى الآليات العسكرية وعربة مدرعة تابعتين لـ«داعش» جنوب غرب دير الزور.

وأوضحت أن الغارة الجوية الثالثة، التي تمت شمال غرب بغداد، تمكنت من تدمير عربة مدرعة أخرى للتنظيم الإرهابي، مؤكدة أن جميع الطائرات غادرت مناطق الضربات الجوية سالمة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية