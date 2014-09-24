الولايات المتحدة تعلن عن ضربات جوية جديدة ضد «داعش» في سوريا والعراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، صباح الأربعاء، أن الطائرات الحربية الأمريكية واصلت قصف مواقع تابعة لتنظيم «داعش» في العراق وسوريا، حيث نفذت الطائرات ذات التحكم عن بعد ثلاث ضربات جوية خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

وقال بيان، صدر عن القيادة الأمريكية، إنه تم تنفيذ ضربتين جويتين فوق سوريا، أسفرتا عن تدمير إحدى الآليات العسكرية وعربة مدرعة تابعتين لـ«داعش» جنوب غرب دير الزور.

وأوضحت أن الغارة الجوية الثالثة، التي تمت شمال غرب بغداد، تمكنت من تدمير عربة مدرعة أخرى للتنظيم الإرهابي، مؤكدة أن جميع الطائرات غادرت مناطق الضربات الجوية سالمة.