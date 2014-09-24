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«كاميرون»: بريطانيا ليس لها خيار آخر غير محاربة «داعش»

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أعلن رئيس البريطانية، ديفيد كاميرون، الذي ينوي المشاركة في الضربات ضد تنظيم «داعش»، حسب الصحف البريطانية، الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ليس لها خيار أخر غير محاربة جهاديي «داعش».

وفي تصريح لمحطة «إن بي سي نيوز»، قال «كاميرون»: «إنها معركة من المستحيل عدم المشاركة فيها. هؤلاء الناس يريدون قتلنا»، مضيفًا أن «الجهاديين خططوا للقيام باعتداءات في اوروبا وغيرها».

وأضاف: «نحن في خط مرماهم ويجب أن نقيم هذا التحالف.. كي ندمر في نهاية المطاف هذه المنظمة الشريرة».

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