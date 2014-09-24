«قمة المناخ»: الصندوق الأخضر جمع 2.3 مليار دولار

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في ختام قمة حول المناخ، أن الصندوق الأخضر، التابع للامم المتحدة حول التغيير المناخي، جمع 2,3 مليار دولار كوعود تمويل، من بينها مليار من فرنسا.

ولكن هذا المبلغ هو أقل بكثير من هدف الصندوق، والذي يسعى لجمع 10 مليار دولار قبل نهاية العام.

وأوضح «كي مون»، في كلامه عن أعمال القمة، أن المصارف الخاصة أعربت عن نيتها إصدار سندات خضراء، بمعدل 20 مليار دولار، وجعل هذه القيمة 50 مليار دولار في العام 2015.

وأضاف أن شركات التأمين وعدت بـ«مضاعفة استثماراتها الخضراء» قبل العام 2015 لتصل إلى 82 مليار دولار.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن قمة المناخ انتهت إلى «التزامات قوية للتوصل إلى اتفاق مهم حول المناخ»، في مؤتمر باريس، الذي سيعقد في ديسمبر 2015.

وأشار أيضًا إلى أن «العديد من القادة والشركات دعموا فكرة إعطاء سعر للكربون من خلال وسائل مختلفة»، أي أن يدفعوا عن انبعاثات غازات الدفيئة الملوثة، التي تساهم في ارتفاع حرارة المناخ.

وجمعت القمة أكثر من 120 رئيس دولة وحكومة وحوالى 200 مؤسسة عالمية.